Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Altınordu: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Altınordu: 0 (İlk Yarı)

31 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu ile karşılaşıyor.

Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Altınordu: 0 (İlk Yarı), System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:10 Kaynak: İHA

Altınordu, Adana Demirspor, Spor
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