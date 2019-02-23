Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Altınordu: 0 (İlk Yarı)
31 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, evinde Altınordu ile karşılaşıyor.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor
, evinde Altınordu
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:10 Kaynak: İHA
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