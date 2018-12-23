Spor Toto 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Gençlerbirliği: 3

2 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
1. dakika Adana Demirspor
'da Galip Güzel'in korner atışında Pote'nin kafa vuruşunda Berk yakın mesafeden tamamladı topu ağlarla buluşturdu. 1-0
5. dakika Gençlerbirliği
'nde Nobre
'nin pasında Selçuk
kaleci ile karşı karşıya net pozisyonda şutunda top yandan auta çıktı.
30. dakika Adana Demirspor'da Galip'in sol kanattan ortasında Tayyip'in kafa vuruşunda top kaleci Hakan'da kaldı.
38. dakika Gençlerbirliği'nde Selçuk Şahin
'in uzaktan sert şutunda top yandan auta çıktı.
41. dakika Gençlerbirliği'nde Nobre'nin yerden pasında Nadir'in ceza alanı içerisinden şutunda topu meşin ağlarla buluşturdu.1-1
57. dakika Gençlerbirliği'nde Yasin'in ortasında Nadir'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Kurtuluş'ta kaldı.
65. dakika Adana Demirspor'da Traore'nin hatasında Gençlerbirliği'nde Sessegnon çalımlarla ceza alanına girdi şutunda Mitrovic çizgiden çıkarttı dönen topu Nobre ağlarla buluşturdu.1-2
71. dakika Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz
pasında Nadir ceza alanı çizgisi üzerinden şutunda topu ağlarlabuluşturdu1-3
75. dakika Adana Demirspor'da Hakan'ın ortasında Erdal topu indirdi Berk'in çaprazdan şutunda topu filelerle buluşturdu.2-3
Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Tugay Kaan
Numanoğlu xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx
Adana Demirspor: Kurtuluş x, Tayyip xx, Mitrovic xx, Orhan x, Galip x (Anderson dk.59 x), Traore ?, Berk xx, Hakan x, Orkan x (Erdal dk.46 x), Kosecki x (Emre dk.71 x), Pote x
Yedekler: Çağlar, Erkam, Batuhan, Emre, Erdal, Boubacar
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Gençlerbirliği: Hakan xx, Ahmet xx, Mert xx, Luccas xx, Alper xx, Yasin xx, Sessegnon xxx (Arnason dk.90 ?), Selçuk xxx, Nadir xxx, Nobre xxx (Matei dk.79 x), Deniz xx (Bekir dk.82 x)
Yedekler: Emrullah, Halil, Bady, Matei, Rahmetullah
Teknik Direktör. Erkan Sözeri
Goller: Berk (dk.1, 75) (Adana Demirspor) Nadir (dk.41, 71) Nobre (dk.65) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Yıldırım (Gençlerbirliği) Traore, Mitrovic (Adana Demirspor) - ADANA