Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 0 - Ümraniyespor: 1 (İlk Yarı Sonucu)
27 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk ediyor.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Adanaspor
, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Ümraniyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:04 Kaynak: İHA
Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi
Fenerbahçeli Taraftarlar Malatyaspor Maçı Öncesi, "Çubukluyu Çıkarın Çıplak Oynayın" Tezahüratında Bulundu
Ersun Yanal, Diego Reyes'in Takımdan Ayrılacağını Açıkladı