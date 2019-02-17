Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

41 dakika önce

Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Adanaspor, İstanbulspor'ı konuk ediyor.

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0 (İlk Yarı Sonucu), System.String[]
Spor Toto 1. Ligin 22. haftasında Adanaspor, İstanbulspor'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:12 Kaynak: İHA

İstanbulspor, Adanaspor, Spor
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