Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 1

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor evinde İstanbulspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 1, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar

20. dakika sağ kanattan serbest vuruş kazanan İstanbulspor'da Murat'ın doğrudan kaleye vurduğu top az farkla üstten auta gitti.

28. dakika Adanaspor'da Hakan'ın pasıyla topla buluşan Bumba'nın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

44. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bagayoko'nun yerden pasında topla buluşan Kone, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

76. dakikada İbrahim'in ortasında Adanaspor savunmasından seken topa gelişine vuran Wellington'un şutunda top direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bumba'nın şutu önce üst direğe, ardından çizgiye çarptı. Ardından İstanbulspor savunması topu uzaklaştırdı.

87. dakika İstanbulspor'da ceza sahasına yapılan ortada İbrahim kafayla Perovic'e indirdi. Adanaspor savunmasının müdahalesiyle Perovic'in yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada penaltı vuruşu kazanan İstanbulspor'da topun başına Perovic geçti. Perovic'in sağ köşeye gönderdiği top, Adanaspor kalecisi İrfan'ın kolunun altından filelere gitti. 1-1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Bersan Duran xx

Adanaspor: İrfan xx, Veli xx, Onur Akbay xx, Digao xx, Özkan xx, Hakan xx, Kenan xx, Bumba xx (Fecsezin dk. 90+2 ?), Gökhan xx (Eren dk. 82 x), Bagayoko xx, Kone xxx

Yedekler: Enes, İhsan, Anıl, Furkan, Andaç, Feczesin

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

İstanbulspor: Alperen xx, Wellington xx, Atchom xx, Duhan xx, Onur Ural xx, Onur Ergün xx, Cajic xx, Murat x (Eslem dk. 63 x), İbrahim xx, Halil Çolak x (Clesio dk. 46 x), Halil Sönmez x (Perovic dk. 72 xxx)

Yedekler: Umut, Ali, Eslem, Muhsin, Arif

Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Kone (dk. 44) (Adanaspor), Perovic (dk. 89 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Veli, Onur (Adanaspor), Duhan, Atchom, Perovic (İstanbulspor) - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:12 Kaynak: İHA

İstanbulspor, Adanaspor, Spor
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