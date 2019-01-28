Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 2 (Maç Sonucu)

53 dakika önce

Spor Toto 1. Ligin 19. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 2 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto 1. Ligin 19. haftasında Adanaspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Ümraniyespor mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Adanaspor'da Gökhan'ın sağ kanattan içeriye kat ederek verdiği pasta top, Muhammed'ten döndü.

21. dakikada Ümraniyespor'da Andreas'ın sağ kanattan yerden attığı pası tamamlayan Muhammed, Ümraniyespor'u öne geçiren golü kaydetti. 0-1

31. dakikada Adanaspor'da Eren'in ceza sahası yayından bıraktığı ara pasında, Yasir araya girerek topu kornere gönderdi.

44. dakikada Adanaspor'da savunmadan seken topu önüne alan Ahmet'in şutunda top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Ümraniyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Emircan'ın altı pas içerisine çevirdiği top, Recep'in önünde kaldı. Recep'in plase şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

70. dakikada Adanaspor'da Kone'nin verdiği pasta Bagayoko'nun plase vuruşunda kaleci Burak, topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

75. dakikada Adanaspor'da Ahmet'in sağ kanattan çalımlarla getirerek yaptığı orta şut karışımı vuruşta savunmaya da çarpan topu, Merthan çizgiden çıkardı.

80. dakikada Ümraniyespor'da sağ çaprazdan gelen uzun topla Leandrinho defansın arasına sarktı. Kaleci İrfan Can çıkarak Leandrinho'nun açısını daralttı ancak Emircan, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

87. dakikada Adanaspor'da sol kanatta topla buluşan Ahmet, Ümraniyespor savunmasını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Ahmet, düşerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeye göndererek farkı 1'e indiren golü kaydetti. 1-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Burak Cansız xx, Hakan Karabalcık xx

Adanaspor: İrfan xx, Göksu x, İhsan x, Onur xx, Özkan x (Andaç dk. 82 ?), Bumba x (Anıl dk. 72 x), Doğanay xx, Gökhan xx, Ahmet xxx, Bagayoko xx, Eren x (Kone dk. 59 x)

Yedekler: Enes Soylu, Enes Akyol, Kenan, Şahin

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Yasir xx, Tarık xx, Vasilogiannis xx (Bahadır dk. 73 x), Emircan xx, Recep xx, Muhammed xxx, Madinda x (Serkan dk. 60 x), Leandrinho xxx (Atabey dk. 81 x)

Yedekler: Metin, Appindangoye, Birol, Serkan, Dialiba

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Muhammed (dk. 21), Emircan (dk. 80) (Ümraniyespor), Ahmet (dk. 87) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Onur, Ahmet (Adanaspor), Tarık, Emircan, Leandrinho (Ümraniyespor) - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Adanaspor, Spor
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