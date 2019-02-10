Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Altay: 0 (İlk Yarı Sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Altay: 0 (İlk Yarı Sonucu)

4 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, Altay'ı konuk ediyor.

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 2 - Altay: 0 (İlk Yarı Sonucu), System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, Altay'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:56 Kaynak: İHA

Spor
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