Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 - Abalı Denizlispor: 4

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 - Abalı Denizlispor: 4

1 saat önce

Spor Toto 1. Ligin 28. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Abalı Denizlispor'a 4-3'lük skorla mağlup olduMaçtan dakikalar15. dakika Adanaspor'da sağ kanattan Digao'nun ortasında Furkan'ın ön direkte kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 - Abalı Denizlispor: 4, System.String[]
Spor Toto 1. Ligin 28. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Abalı Denizlispor'a 4-3'lük skorla mağlup oldu

Maçtan dakikalar

15. dakika Adanaspor'da sağ kanattan Digao'nun ortasında Furkan'ın ön direkte kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

22. dakika Abalı Denizlispor'da Kerem Can'ın ortasında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Abdulkadir'in vuruşunda Adanaspor'da Veli tehlikeyi uzaklaştırdı.

25. dakika Adanaspor'da Furkan'ın ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

27. dakika Adanaspor'da Veli'nin savunmada pas hatasında Abalı Denizlispor'da Ziya topu kaptı uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu.

38. dakika Abalı Denizlispor'da Kerem Can'ın sert ortasında yakın mesafeden Ziya'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

50. dakika Adanaspor'da Ahmet Dereli'nin ortasında Kone'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

59. dakika Abalı Denizlispor'da Furkan'ın içeri çevirdiği topa Recep Niyaz'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

68. dakika Adanaspor'da Gökhan'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli'nin yaptığı gelişine vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Furkan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

74. dakika Abalı Denizlispor'da serbest vuruştan Furkan'ın ortasında topla buluşan Kehinde'nin boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.2-2

89. dakika Abalı Denizlispor'da Ziya'nın ortasında Recep Niyaz'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-3

90. dakika Abalı Denizlispor Kehinde ceza alanı içerisinde Onur'u düşürdü hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Barış topu ağlarla buluşturdu. 3-3

90+3. dakikada Abalı Denizlispor'da ceza sahası alanı içerisinde oluşan karambolde Burak Çalık gelişine şutunda topu ağlarla buluşturdu. 4-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Yusuf Bozdoğan xx, Abdullah Bora Özkara

Adanaspor: İrfan Can xx, Veli xx, Onur xx, Digao xx, Özkan xx, Hakan xxx, Furkan xxx (Kenan dk. 87 ?), Gökhan xx, Abdulkadir xx (Renan Diniz dk. 77 x), Ahmet xx (Bagayoko dk. 73 x), Kone xx

Yedekler: Goran, İhsan, Feczesin, Eren

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Abalı Denizlispor: Adam xx, Alperen x (Furkan dk. 44 x), Oğuz xx, Burak Altıparmak xx (Kehinde dk.73 x), Kerem xx, Abdulkerim xx, Ziya xx, Aissati xx, Recep xxx, Kibong x (Burak Çalık dk. 56 xx), Mehmet xx

Yedekler: Asil, Gökhan, Deniz, Himmet

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Sarı Kartlar: Kone, Digao, (Adanaspor) Kehinde, Burak Çalık, Aissati (Abalı Denizlispor)

Kırmızı Kart: Hakan Barış (dk. 90+3) (Adanaspor)

Goller: Kone (dk.50) Furkan (dk. 69) Hakan (dk. 90)(Adanaspor) Recep (dk. 59 ve 89) Kehinde (dk. 74) Burak Çalık (dk. 90+3)(Abalı Denizlispor) - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:58 Kaynak: İHA

Burak Çalık, Adanaspor, Denizlispor, Spor
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