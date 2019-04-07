Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Adana Demirspor: 2

Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Adana Demirspor: 2

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-0 yenildi.

Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Adana Demirspor: 2, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Nazmi'nin sert şutu Kaleci Çağlar uzaklaştırmasına rağmen top Taşkın'ın önüne düştü bu oyuncunun sert şutu az fark ile auta gitti.

21. dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur Ramazan orta sahanın sağ tarafından topu yaklaşık 40 metre sürdü çaprazdan attığı şut az farkla auta çıktı.

34. dakikada Onur Ramazan'ın sağdan ortasına Oltan röveşata vurdu top yan direğin dibinden auta çıktı.

45. dakikada Adana Demirspor'dan Erdal ceza sahası üzerinden sert vurdu top kaleci Soner'in sağından auta çıktı.

51. dakikada Uğur'un sağdan ortasında ceza sahası içinde kimse topa dokunamayınca top defanstan kornere çıktı. Korner atışında sonuç çıkmadı.

53. dakikada Uğur'un taç atışında ceza sahası içinde buluşan Nazmi, topa iyi vuramayınca top kaleci Çağlar'ın ellerinde kaldı.

78. dakikada Fernando yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleci Soner'in bakışları arasında filelerle buluşturdu. 0-1

90+2. dakikada ceza sahası içinde top ile buluşan Kaan'ın sert şutu filelerle buluştu. 0-2

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Ali Şansalan xx, Mehmet Kısal xx, Selahattin Altay xx

AFJET Afyonspor: Soner şahin xx, Bayram Çetin xx, Mehmet Güven xx (Aykut dk. 83 x), Onur Ramazan Toprak xx (Enes dk. 90 ?), Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, Uğur Akdemir xx, Emre Öztürk xx, Ersel Aslıyüksek xx (Bayram Ajeti dk. 84 ?), Oltan karakullukçu xx, Gökhan Kardeş xx

Yedekler: Bayram, Enes, Aykut

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, HamıdouTraore xx, Berk Yıldız xx, Heve Kage xx (Fernand Legear dk. 56 x), Kaan Kanak xx, Erdal Öztürk xx, Süleyman Koç xx, Levent Ayçiçek xx (Mehmet Türkmen dk. 76 x), Semih Güler xx, Oleksandr Gladk xx (İsmail dk. 85 ?), Joher Khadım Rossoıl xx

Yedekler: Jonathan, İsmail, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Legear (dk. 78), Kaan (dk. 90+2) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Güven, Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor), Erdal (Adana Demirspor) - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:46 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersan İlyasova'nın 12 Sayısı Galibiyete Yetmedi Hadise'den Kredi Açıklaması: Bankaya Kahve İçmeye Gittim Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Adana Demirspor: 2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]