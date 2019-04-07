Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 0 - Adana Demirspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Afjet Afyonspor, sahasında Adana Demirspor
'a 2-0 yenildi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Nazmi'nin sert şutu Kaleci Çağlar uzaklaştırmasına rağmen top Taşkın'ın önüne düştü bu oyuncunun sert şutu az fark ile auta gitti.
21. dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur Ramazan orta sahanın sağ tarafından topu yaklaşık 40 metre sürdü çaprazdan attığı şut az farkla auta çıktı.
34. dakikada Onur Ramazan'ın sağdan ortasına Oltan
röveşata vurdu top yan direğin dibinden auta çıktı.
45. dakikada Adana Demirspor'dan Erdal ceza sahası üzerinden sert vurdu top kaleci Soner'in sağından auta çıktı.
51. dakikada Uğur'un sağdan ortasında ceza sahası içinde kimse topa dokunamayınca top defanstan kornere çıktı. Korner atışında sonuç çıkmadı.
53. dakikada Uğur'un taç atışında ceza sahası içinde buluşan Nazmi, topa iyi vuramayınca top kaleci Çağlar'ın ellerinde kaldı.
78. dakikada Fernando yaklaşık 25 metreden sert şutu kaleci Soner'in bakışları arasında filelerle buluşturdu. 0-1
90+2. dakikada ceza sahası içinde top ile buluşan Kaan
'ın sert şutu filelerle buluştu. 0-2
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Ali Şansalan
xx, Mehmet Kısal xx, Selahattin Altay
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AFJET Afyonspor: Soner şahin xx, Bayram Çetin
xx, Mehmet Güven xx (Aykut dk. 83 x), Onur Ramazan Toprak
xx (Enes dk. 90 ?), Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, Uğur Akdemir
xx, Emre Öztürk xx, Ersel Aslıyüksek
xx (Bayram Ajeti dk. 84 ?), Oltan karakullukçu xx, Gökhan Kardeş xx
Yedekler: Bayram, Enes, Aykut
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Adana Demirspor: Çağlar Şahin
Akbaba xx, HamıdouTraore xx, Berk Yıldız
xx, Heve Kage xx (Fernand Legear dk. 56 x), Kaan Kanak
xx, Erdal Öztürk
xx, Süleyman Koç
xx, Levent Ayçiçek xx (Mehmet Türkmen
dk. 76 x), Semih Güler
xx, Oleksandr Gladk xx (İsmail dk. 85 ?), Joher Khadım Rossoıl xx
Yedekler: Jonathan, İsmail, Mehmet
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Legear (dk. 78), Kaan (dk. 90+2) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Güven, Nazmi Candoğan (AFJET Afyonspor), Erdal (Adana Demirspor) - AFYONKARAHİSAR