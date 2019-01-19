Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - İstanbulspor: 1

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Afjet Afyonspor kendi sahasında oynadığı maçta İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 1 - İstanbulspor: 1, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Afjet Afyonspor kendi sahasında oynadığı maçta İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur Ramazan'ın ceza sahasına gönderdiği toptaa Metin'in vuruşu auta çıktı.

14. dakikada İstanbulspor oyuncularının defans'ın arkasına attığı topta Halil İbrahim Çolak kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı ve araya giren Cenk golü önledi.

18. dakikada Murat yaklaşık 35 metreden topa sert vurdu. Top kaleci Bekir'in solundan filelerle buluştu. 0-1

54. dakikada Onur Ramazan topa yerden sert vurdu. Kaleci Muhammet topu kornere çeldi.

83. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil İbrahim Sönmez'in vuruşu üstten auta çıktı

88. dakikada sol taraftan Aykut'un ceza sahasına ortaladığı topa Oltan uçarak vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Stat: Afyon Zafer

Hakemler : Bülent Birincioğlu xx, Uygar Bebek xx, Cemal Alpay xx

Afjet Afyonspor : Bekir xx, Bayram xx(Yasin dk. 70 xx), Onur Ramazan xx,Metin xx, Nazmi xx,Cenk xx, Onurcan xx (Ali dk. 71 x),Uğur xx, Emre xx,Ersel xx (Aykut dk. 81 ?), Oltan xxxx

Yedekler : Yasin, Ali, Aykut

Teknik Direktör : Serhat Güller

Istanbulspor: Muhammet xx, Wellington xx, Eslam xx, İbrahim xx, Onur Ergün xx,Aldın Cajıc xx,Etego Atchom xx,Murat xx (Halil İbrahim Sönmez dk. 79 x),Abdullah xx,Onur Ural xx(Clesıo Palmırum dk. 73 x), İbrahim Halil Çolak xx (Slavko Peroviç dk. 63 x)

Yedekler : Halil İbrahim Sönmez

Teknik Direktör : Orhan Çıkırıkçı

Goller: Murat (dk. 18) (İstanbulspor), Oltan (dk. 88) (Afyonspor)

Sarı Kartlar : Onur Ural, Abdullah (İstanbulspor), Cenk (Afjet Afyonspor) - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:30 Kaynak: İHA

Oltan, İstanbulspor, Spor
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