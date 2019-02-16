Spor Toto 1. Lig: Altay 1 - Boluspor 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Altay
sahasında Boluspor
'u konuk etti. İzmir
ekibi uzatmalarda bulduğu golle galibiyete uzandı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada Kappel son çizgiden ceza yayında bekleyen Tatos'a çıkardı, Tatos'un şutunda top üstten auta gitti.
20. dakikada Tatos'un sağdan ortasına iyi yükselen Paxiao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
21. dakikada Guido'nun uzak sert şutunda kaleci Aydın
topu kornere çeldi.
32. dakikada Fink'in yerden ortasına Sebaihi vurdu, Ulaş Zengin gole giden topu son anda çıkardı.
51. dakikada savunmada seken top İbrahim Akın'ın önüne düştü. İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak üst direkten geri geldi.
71. dakikada Guido'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla auta gitti.
90+3. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Paxiao döndü vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-0
Stat: Atatürk
Hakemler: Erkan Engin
xx, Cemal Bingül
xx, Bilal Gölen xx
Altay: Aydın xx, Yasin xx, Ulaş xx, Gençer xx, Özgür xx, Tavares xx (İbrahim Akın dk. 46 x), Merter xx (Ferhat dk. 53 x), Putsila xx, Kappel xx, Tatos xx (Sinan dk. 85 ?), Paixao xx
Yedekler: Can, Murat, Serkan
, Hüsamettin, İbrahim
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Boluspor: Gökhan xx, Fink xx, Ümit xx, Burak Bekaroğlu
xx, Hayrullah xx, İshak xx, Mustafa xx, Sebaihi xx (Umut dk. 72 x,), Akabueze xx, Guido xx (Özgür Can dk. 81 x), Vukadinovic xx (Mutlu dk. 84 ?)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Dimov, Diarra, Burak
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Gol: Paxiao (dk. 90+3) (Altay)
Sarı kartlar: Putsila, Kappel (Altay), İshak (Boluspor) - İZMİR