Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1

Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1

50 dakika önce

Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1, System.String[]
Spor Toto 1. Lig 28. hafta maçında Altay, sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın başlamasına az bir süre kala yağışın artması sebebiyle kale arkası tribünde ıslanan Gazişehir taraftarları, kapalı tribüne alındı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Kerim Avcı ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Aydın topu kornere çeldi.

17. dakikada Yasin'in sağdan ortasına iyi yükselen Ferhat'ın kafasında kaleci Günay topun sahibi oldu.

31. dakikada İbrahim'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Paixao, akıl dolu bir aşırtma vuruşla ağları havalandırdı. 1-0

44. dakikada Yasin'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrasında hakem konuk takım lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Poepon maça dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

49. dakikada Kerim Avcı'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

54. dakikada Yasin'in ortasında savunmada seken topa Ulaş kafayı vurdu, Günay topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

73. dakikada Ferhat'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay topu son anda kornere çelmeyi başardı.

89. dakikada Oğuz Han'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel, yakın mesafeden topu auta yolladı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge xx, Bahtiyar Birinci xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Altay: Aydın xx, Yasin xx, Gençer xx, Ulaş xx, Özgür xx, Ferhat xx (Oğuz Han dk. 80 x), Tavares xx, İbrahim Akın xx (Furkan dk. 65 x), Putsila xx, Kappel xx (Merter dk. 90 ?), Paixao xxx

Yedekler: Emre, Serkan, Sinan, İbrahim

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gazişehir Gaziantep: Günay xx, Oğuz xx, Uğur xx, Ahmet xx, Mehmet Erdem xx, Segbefia xx, Bjarnason xx, Kerim xx, Oğulcan xx (Erhan dk. 80 x), Igor xx (Kenan dk. 82 x), Poepon xxx

Yedekler: Nihat, Yalçın, Yusuf, Mücahit, Sow

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Paixao (dk. 31) (Altay), Poepon (dk. 44 pen.) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Özgür (Altay), Bjarnason, Kerim (Gazişehir Gaziantep) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:10 Kaynak: İHA

Gaziantep, Altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Askere Giden Tayfun Erdoğan Babası Emrah'a Sitem Etti! Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 22:00:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 - Gazişehir Gaziantep: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]