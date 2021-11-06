Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 1 - Eyüpspor: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta maçında Altınordu, sahasında Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
6. dakikada orta alandan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası sağ çaprazından kaleyi yoklayan Dibba'nın şutunda kaleci Ali Emre, topu kurtardı.
10. dakikada atılan ara pasa hareketlenen Umut, topla birlikte ceza sahasına girerek sağ çaprazdan şutunu gönderdi ancak top kalenin yanından yerden oyun alanını terk etti.
12. dakikada Metehan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Ahmet İlhan, sağ çaprazdan kaleciyi çalımlayarak gönderdiği şutta topu filelerle buluşturdu. 1-0
27. dakikada orta alandan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası yayına yakın bir noktada şut atan Muhammed'in pozisyonunda kaleci Ali Emre topu uzanarak kurtardı.
32. dakikada Altınordu ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Gökcan, şutunu attı ancak kaleci Ali Emre direk dibinden topu tokatlayarak uzaklaştırdı.
39. dakikada Gökcan'ın ara pasıyla sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Dibba, sert şutunda topu ağlara göndermeyi başardı. 1-1
65. dakikada orta alandan atak yapan Eyüpspor'da Cenk Ahmet ceza sahası dışından kaleyi cepheyi gören bir noktadan şutunu attı, meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
81. dakikada Cenk Ahmet ile serbest vuruş kullanan Eyüpspor'da, ceza sahasına gelen topa kale önünde dokunan Yalçın, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Cemal Alpay
Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx, Yusuf x (Özgür dk.62 x), Volkan xx, Ali x, Kürşad x (Recep dk. 62 x), Burak x (Anıl dk. 77 x), Metehan xx, Kenan x (Şeref dk. 55 x), Hüsamettin x, Ahmet İlhan xx (Ahmet Dereli dk. 77 x)
Yedekler: Arif, Muzaffer, Furkan, Feytullah, Sami
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Eyüpspor: Çağlar xx, Uğur xx, Mezague xx, Yalçın xxx, Bülent xx, Timur xx, Gökcan xx (Stancu dk. 71 x), Muhammed x (Enes Keskin dk. 46 x), Cenk xx (Caner dk. 85 ?), Dibba xxx (Mete Kaan dk. 90 ?), Umut xx (Mikail dk. 85 ?)
Yedekler: Emrullah, Erencan, Kozulj, Mohammed, Enes Öztürk
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Ahmet İlhan (dk. 12) (Altınordu), Dibba (dk. 39), Yalçın (dk. 81) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Kenan, Metehan, Ahmet İlhan (Altınordu)
(Salih Yılmazsoy/İHA)
Kaynak: İHA
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