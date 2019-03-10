Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 1- Adanaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında Balıkesirspor
Baltok, Adanaspor
'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sol kanattan kazanılan korneri Foxi kullandı. Ceza sahası içinde Mahatma Otoo'nun kafa vuruşunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı.
33. dakikada gelişen Adanaspor atağında Hakan Barış
'ın yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
37. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Doğa İşeri'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Mahatma Otoo kafa ile ağlara gönderdi. 1-0
78. dakikada Sedat Şahintürk'ün pasına Steve Beleck vurdu. Top defansa çarparak kornere çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xxx, Özgür Ertem
xx, Ali Tuna
xx
Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Okan Alkan
xx, Cüneyt xx, Glumac xx, Doğa İşeri xx, Muhammed x, Cumali xx, Ketheovama xx (Furkan dk. 72 x), Sedat xx, Mahatma Otoo xx, Beleck xx
Yedekler: Atilla, Asil Kaan
, Kağan, Mehmet Boztepe
, Rahmi Başaran, Serdar
Teknik Direktör: Giray Bulak
Adanaspor: İrfan xx, Veli xx, Hakan xx, Robert Feczesin xx, Onur Akbay
xx, Rodrigo Longo Freıtas xx, Vasile xx (Eren Keleş dk. 76 x), Furkan Öçal xx (Famoussa Kone dk. 81 ?), Doğanay xx (Ahmet Dereli
dk. 64 x), Özkan Taştemur xx, Gökhan Sazdağı
Yedekler: Özer Enes Soylu, İhsan Uğur Göktaş, Anıl Taşdemir
, Andaç Güleryüz
Teknik Direktör: Eyüp
Arın
Gol: Mahatma Otoo (dk. 37) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Doğanay Kılıç
, Gökhan Sazdağ, Hakan Barış (Adanaspor) - BALIKESİR