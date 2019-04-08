Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor
, Ankara
Osmanlı stadında Altınordu
'yu ağırladı. Müsabaka 2-1 Birevim Elazığspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Tugay Kaan
Numancıoğlu xx, Önder Yılmaz
xx, Kemal Enes xx
Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener
xx, Idrissa Diarra x, Murathan xxx, Kadir Bekmezci
xx, Mustafa xx, Yiğitcan xx, Lamine Diarra
xxx (Serdar dk. 80 ?), Abdülkadir xxx (Ahmet Burak Solakel
dk. 88 ?), Camara xx (Bekamenga dk. 71 x), Cengizhan xx, Kadir Taşoğlu x
Yedekler: Ahmet Doğan
, Murat, Gökhan, Ömer
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Hasan xx, Mehmet Murat
Uçar xx (Enes Kubat
dk. 68 x), Muhammed x, Sefa xxx, Kerim Alıcı
xxx, Ali Yaşar x, Okan x (Alican Özfesli
dk. 61 xx), Berkay
xxx, Recep xx, Anıl xx (Mehmet Enes Sığırcı dk. 87 ?)
Yedekler: Erhan, David, Hüseyin
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Lamine Diarra (dk. 49), Serdar (dk. 89) (Birevim Elazığspor), Sefa (dk. 58 pen.) (Altınordu)
Sarı Kartlar: Cengizhan, Serdar (Birevim Elazığspor), Hasan, Muhammed, Recep, Enes Kubat (Altınordu) - ANKARA