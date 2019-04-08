Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 2 - Altınordu: 1

54 dakika önce

Spor Toto 1. Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor, Ankara Osmanlı stadında Altınordu'yu ağırladı.

Spor Toto 1. Lig: Birevim Elazığspor: 2 - Altınordu: 1, System.String[]
Spor Toto 1. Lig 28. hafta müsabakasında Birevim Elazığspor, Ankara Osmanlı stadında Altınordu'yu ağırladı. Müsabaka 2-1 Birevim Elazığspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Tugay Kaan Numancıoğlu xx, Önder Yılmaz xx, Kemal Enes xx

Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener xx, Idrissa Diarra x, Murathan xxx, Kadir Bekmezci xx, Mustafa xx, Yiğitcan xx, Lamine Diarra xxx (Serdar dk. 80 ?), Abdülkadir xxx (Ahmet Burak Solakel dk. 88 ?), Camara xx (Bekamenga dk. 71 x), Cengizhan xx, Kadir Taşoğlu x

Yedekler: Ahmet Doğan, Murat, Gökhan, Ömer

Teknik Direktör: Serhat Gülpınar

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Hasan xx, Mehmet Murat Uçar xx (Enes Kubat dk. 68 x), Muhammed x, Sefa xxx, Kerim Alıcı xxx, Ali Yaşar x, Okan x (Alican Özfesli dk. 61 xx), Berkay xxx, Recep xx, Anıl xx (Mehmet Enes Sığırcı dk. 87 ?)

Yedekler: Erhan, David, Hüseyin

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Lamine Diarra (dk. 49), Serdar (dk. 89) (Birevim Elazığspor), Sefa (dk. 58 pen.) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Cengizhan, Serdar (Birevim Elazığspor), Hasan, Muhammed, Recep, Enes Kubat (Altınordu) - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:07 Kaynak: İHA

Altınordu, Elazığspor, Spor
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