Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar



63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kone'nin kaleci Gökhan'ın üzerinden gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.



67. dakikada Vukadinovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.



90. dakikada topla buluşan Hakan Barış'ın şık çalımlarla Boluspor defansını geçerek yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1



Stat: Bolu Atatürk



Hakemler: Ali Şansalan xx, Serdar Diyadin xx, Cem Özbay xx



Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx (Dimov dk. 46 x), Hayrullah Bilazer xx, Matic Fink xx, İshak Çakmak xx, Sebaihi xx (Batuhan Altıntaş dk. 46 x), Akabueze xxx, Mustafa Durak xx, Guido Koçer xx, Vukadinovic xx (Burak Asan dk. 72 x)



Yedekler: M. Diarra, Ufuk Budak, Mutlu Güler, Gökhan Köstereli



Teknik Direktör: Orhan Kaynak



Adanaspor: İ. Can Eğribayat xx, Veli Kızılkaya xx, Onur Akbay xx, Özkan Taştemur xx, Digao xx, Kenan Karışık xx, Hakan Barış xx, M. Bagayoko xx (Furkan Özçal dk. 72 x), C. Bumba xx (Feczesin dk. 83 x), Gökhan Sazdağı xx, F. Kone xx (Ahmet Dereli dk. 64 x)



Yedekler: İ. Uğur Göktaş, Ö. Enes Soylu, Andaç Güleryüz, Eren Keleş



Teknik Direktör: Eyüp Arın



Goller: (Hakan Barış dk. 90) (Adanaspor)



Sarı kartlar: Guido Koçer, Burak Asan, Mustafa Durak (Boluspor), Digao (Adanaspor) - BOLU

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