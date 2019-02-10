Spor Toto 1. Lig: Boluspor 1 - Afjet Afyonspor 1
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Afjet Afyonspor karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı.
Spor Toto 1. Lig 21. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Afjet Afyonspor karşılaşması 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada, Bilal Sebaihi'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut direkten geri döndü. Dönen topu karşılayan Mustafa Durak'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut auta gitti.
23. dakikada atılan geri pasta kaleci Soner'in hatası sonucu topu kapan Akabueze'nin şutu ağlara gitti. 1-0
49. dakikada, Sebaihi'nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu Soner'den geri döndü.
71. dakikada, Onurcan Güler'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top filelerle buluştu. 1-1
Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Emre Malok xx, Gökmen Olgaç xx, Bahtiyar Birinci xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Ümit Kurt xx, Burak Bekaroğlu xx, Ufuk Budak xx, Matic Fink xx, İshak Çakmak xx, Sebaihi xx (Umut Gündoğan dk. 61 xx), Akabueze xxx (Burak Altıntaş dk. 81 ?), Mustafa Durak xx, Vukadinovic xx (Guido Koçer dk. 70 x)
Yedekler: Gökhan Köstereli, Mutlu Güler, Dimov, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Afjet Afyonspor: Soner Şahin xx, Gökhan Kardeş xx, Cenk Güvenç xx, Emre Öztürk xx, Uğur Akdemir xx, Nazmi Candoğan xx, Ajeti xx (Ersel Aslıyürek dk. 73 x), Metin Yüksel xx, Onur Toprak xx (Oltan Karakullukçu dk. 46 x), Musa Araz xx (Onurcan Güler dk. 55 xx), Aykut Uluç xx
Yedekler: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Taşkın İlter, İsmet Benli
Teknik Sorumlu: Serhat Güller
Goller: (Akabueze dk. 23) (Boluspor), (Onur Güler dk. 71) (Afjet Afyonspor)
Sarı Kartlar: Fink, Vukadinovic, Burak Bekaroğlu (Boluspor), Uğur Akdemir, Oltan Karakullukçu, Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor) - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:38 Kaynak: İHA
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