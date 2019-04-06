Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 0

5 dakika önce

Spor Toto 1. Lig 28. haftasında Boluspor, sahasında Kardemir Karabükspor 4-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 4 - Kardemir Karabükspor: 0, System.String[]
Spor Toto 1. Lig 28. haftasında Boluspor, sahasında Kardemir Karabükspor 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Akabueze'nin şutunda top ağlara gitti. 1-0

9. dakikada Dimov, rakiplerini geçerek ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-0

29. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Özgür Can Özcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

36. dakikada Guido'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topa ayağını uzatan Mutlu Güler meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Uygar Bebek xx, Mehmet Ali Akkor xx

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Ufuk Budak xx (Hayrullah Bilazer dk. 46 xx), Burak Bekaroğlu xx, Dimov xxx, Fink xx, İshak Çakmak xx, Umut Gündoğan xx (Mustafa Durak dk. 46 xx), Guido Koçer xx (Burak Asan dk. 80 ?), Akabueze xxx, Mutlu Güler xx, Özgür Can Özcan xxx

Yedekler: Gökhan Köstereli, Sabri Can, Sebaihi, Mustafa Altıntaş

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Abdullah Sezgin x, Can Sıkılmaz x, Berkay Yılmaz xx, Arda Belen xx, Cihan Aydın xx, Oğuz Eken xx (Arif Bostancı dk. 80 ?), Emre Eser xx, Toykan Topuz x (Doğukan Toksöz dk. 51 x), Berk Kervankıran xx, Ahmet Karadayı x (Batuhan Kurt dk. 46 x)

Yedekler: Furkan Kaçar, Sezer Gündüz, Fatih Kızılay, Melih Berat Arslan

Teknik Direktör: İlhan Özer

Goller: Akabueze (dk. 5), Dimov (dk. 9), Özgür Can Özcan (dk. 29), Mutlu Güler (dk. 36) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Arda Belen, Emre Eser (Kardemir Karabükspor), Burak Bekaroğlu, Akabueze (Boluspor) - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:05 Kaynak: İHA

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