Spor Toto 1. Lig'de 2020-2021 sezonu play-off finaliyle tamamlandı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 2020-2021 sezonu play-off finaliyle tamamlandı

27.05.2021 10:16
Spor Toto 1. Lig'de 2020-2021 sezonu play-off finaliyle tamamlandı, System.String[]

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Altay arasındaki play-off final maçıyla tamamlanan 2020-2021 sezonunda son gülen takım Altay oldu.

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Altay arasındaki play-off final maçıyla tamamlanan 2020-2021 sezonunda son gülen takım Altay oldu.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan, Altay'ın da play-off maçları sonunda Süper Lig'e yükseldiği ligde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor lige veda etti.

Önümüzdeki sezon 19 takımla oynanması planlanan ligin son takımı yarın Misli.com 2. Lig play-off finalindeki Kocaelispor- Sakaryaspor maçının ardından belli olacak.

Beşinci yine yükseldi

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu yana normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor'un play-off'tan Süper Lig'e yükseldiği 1. Lig'de bu yıl da üçüncülüğü elde eden Yılport Samsunspor, Süper Lig vizesi alamadı.

Ligde son 5 sezonda ligi 5. sırada bitiren takımlar Süper Lig'e çıktı. 2016-2017'de Göztepe, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2018-2019'da Gaziantep, 2019-2020'de Fatih Karagümrük'ün ardından bu sezon da Altay beşinci sırada bitirdiği ligde play-off maçlarından sonra Süper Lig'e yükseldi.

Mustafa Denizli bu kez play-off'ta güldü

Daha önce 2016-2017 sezonu play-off finalinde Göztepe'ye rakip olan Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Eskişehirspor, penaltı atışları sonucunda sarı-kırmızılı ekibe mağlup olmuştu. Çaykur Rizespor'un ardından Altay'ı da Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği siyah-beyazlı ekibin 18 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Hem Süper Lig'de hem de TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan 6 çalıştırıcıdan biri olan Mustafa Denizli, Süper Lig'de 1987-1988'de Galatasaray, 2000-2001'de Fenerbahçe ve 2008-2009'da Beşiktaş'ın başında şampiyonluğa ulaştı.

1973-1974 sezonunda Trabzonspor'u Süper Lig'e taşıyan Ahmet Suat Özyazıcı, bordo-mavili takımla 1975-1976, 1976-1977, 1979-1980 ve 1983-1984 sezonlarında Süper Lig'i ilk sırada tamamladı.

1978-1979 ve 1980-1981'de Trabzonspor'la Süper Lig'de şampiyon olan Özkan Sümer, 1987-1988'de Konyaspor'u Süper Lig'e taşıdı.

1959 ve 1967-1968 sezonlarında Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran Macar teknik adam Ignace Molnar, 1965-1966 Altınordu ile Süper Lig sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2013-2014'te Fenerbahçe ile ligi zirvede tamamlayan Ersun Yanal, 1998-1999'da Denizlispor'u, 2014-2015'te Galatasaray'la şampiyonluk elde eden Hamza Hamzaoğlu da 2011-2012'de Akhisarspor'u Süper Lig'e taşıdı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 2020-2021 sezonu play-off finaliyle tamamlandı - Son Dakika Spor


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