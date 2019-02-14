Spor Toto 1. Lig'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.



Şanlıurfa GAP Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:



Yarın:



19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)



16 Şubat Cumartesi:



13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)



13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)



16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)



17 Şubat Pazar:



16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)



16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)



19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)



19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)



18 Şubat Pazartesi:



19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)

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