Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor

3 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 22. Hafta Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla başlayacak.

Şanlıurfa GAP Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 22. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Gençlerbirliği (Şanlıurfa GAP)

16 Şubat Cumartesi:

13.30 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Altay-Boluspor (İzmir Atatürk)

17 Şubat Pazar:

16.00 Altınordu-Gazişehir Gaziantep (Bornova)

16.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

19.00 Afjet Afyonspor-Giresunspor (Zafer)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

18 Şubat Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Denizlispor (Yeni Eskişehir)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Spor
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