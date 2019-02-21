Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 23. Hafta Heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 23. Hafta Heyecanı

40 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 23. Hafta Heyecanı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.

Ligde yarın İstanbulspor- Hatayspor ve Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor karşılaşmaları oynanacak.

23. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk)

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Boluspor- Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman)

16.00 Adana Demirspor- Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

24 Şubat Pazar:

13.30 Giresunspor- Altay (Giresun Atatürk)

13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)

16.00 Gazişehir Gaziantep- Eskişehirspor (Gaziantep)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Hatayspor, Balıkesirspor, Mustafa Kemal Atatürk, Spor
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