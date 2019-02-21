Spor Toto 1. Lig'de 23. Hafta Heyecanı
40 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.
Ligde yarın İstanbulspor- Hatayspor
ve Balıkesirspor
Baltok-Afjet Afyonspor karşılaşmaları oynanacak.
23. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu
)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor (Balıkesir Atatürk
)
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Boluspor- Adanaspor
(Bolu Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Eryaman
)
16.00 Adana Demirspor- Altınordu
(5 Ocak Fatih Terim
)
24 Şubat Pazar:
13.30 Giresunspor- Altay
(Giresun Atatürk)
13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor
(Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor (Denizli Atatürk)
16.00 Gazişehir Gaziantep- Eskişehirspor
(Gaziantep)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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