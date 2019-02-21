Spor Toto 1. Lig'de 23. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın



19.00 İstanbulspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek



19.00 Balıkesirspor Baltok - Afjet Afyonspor: Mert Güzenge



23 Şubat Cumartesi



13.30 Boluspor - Adanaspor: Ali Şansalan



16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan



16.00 Adana Demirspor - Altınordu: Emre Malok



24 Şubat Pazar



13.30 Giresunspor - Altay: Özgüç Türkalp



13.30 Kardemir Karabükspor - Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan



16.00 Abalı Denizlispor - Osmanlıspor: Volkan Bayarslan



16.00 Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: Burak Şeker - İSTANBUL

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