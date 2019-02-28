Spor Toto 1. Lig'de 24. Hafta Heyecanı
2 saat önce
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Adanaspor - Giresunspor maçı ile başlayacak. Haftanın kapanışında ise Altay, Balıkesirspor'u ağırlayacak. 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şöyle:
Yarın 19.00 Adanaspor - Giresunspor
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2 Mart Cumartesi 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor 16.00 Eskişehirspor - Adana Demirspor 16.00 Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep
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3 Mart Pazar 13.30 Altınordu - Hatayspor 13.30 Ümraniyespor - Kardemir Karabükspor 16.00 Boluspor - İstanbulspor 19.00 Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği
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4 Mart Pazartesi 19.00 Altay - Balıkesirspor Baltok
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:46 Kaynak: İHA
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