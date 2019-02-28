Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 24. Hafta Heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de 24. Hafta Heyecanı

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Spor Toto 1. Lig'de 24. Hafta Heyecanı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Adanaspor - Giresunspor maçı ile başlayacak. Haftanın kapanışında ise Altay, Balıkesirspor'u ağırlayacak. 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaların programı ise şöyle:

Yarın 19.00 Adanaspor - Giresunspor

...

2 Mart Cumartesi 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor 16.00 Eskişehirspor - Adana Demirspor 16.00 Osmanlıspor - Gazişehir Gaziantep

...

3 Mart Pazar 13.30 Altınordu - Hatayspor 13.30 Ümraniyespor - Kardemir Karabükspor 16.00 Boluspor - İstanbulspor 19.00 Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği

...

4 Mart Pazartesi 19.00 Altay - Balıkesirspor Baltok

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Giresunspor, Adanaspor, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizlispor'un Yeni Stadı İçin Onay Çıktı Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:55:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 24. Hafta Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]