Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 25. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 25. Hafta Hakemleri Açıklandı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 25. Hafta Hakemleri Açıklandı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: Ramazan Keleş

9 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar

13.30 Giresunspor- Boluspor: Onur Özütoprak

16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

10 Mart Pazar:

13.30 Hatayspor- Eskişehirspor: Yiğit Arslan

16.00 İstanbulspor- Altınordu: Mustafa Aydın

16.00 Balıkesirspor Baltok- Adanaspor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Gençlerbirliği- Altay: Zorbay Küçük

11 Mart Pazartesi:

19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali Şansalan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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