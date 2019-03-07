Spor Toto 1. Lig'de 25. Hafta Hakemleri Açıklandı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor
: Ramazan Keleş
9 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: Erkan Özdamar
13.30 Giresunspor- Boluspor
: Onur Özütoprak
16.00 Adana
Demirspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
10 Mart Pazar:
13.30 Hatayspor- Eskişehirspor
: Yiğit Arslan
16.00 İstanbulspor- Altınordu
: Mustafa Aydın
16.00 Balıkesirspor
Baltok- Adanaspor
: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Gençlerbirliği- Altay
: Zorbay Küçük
11 Mart Pazartesi:
19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: Ali Şansalan
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:04 Kaynak: AA
Hakem Fırat Aydınus, Yeni Malatyspor-Başakşehir Maçında Yardımcısına Küfür Etmiş
Başakşehir-Fenerbahçe Maçının Hakemi Hüseyin Göçek
NBA'de LeBron James, Michael Jordan'ı Geçti
Manchester United, Solskjaer ile Eski Günlerine Göz Kırpıyor