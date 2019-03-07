Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 25. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 25. Haftanın Perdesi Açılıyor

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 25. Haftanın Perdesi Açılıyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak.

Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.

1. Lig'de 25. haftanın maç programı şu şekilde:

Yarın:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)

9 Mart Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Giresunspor- Boluspor (Giresun Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Hatayspor- Eskişehirspor (Antakya Atatürk)

16.00 İstanbulspor- Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Balıkesirspor Baltok- Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği- Altay (Eryaman)

11 Mart Pazartesi:

19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Elazığspor, Gaziantep, Spor
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