Spor Toto 1. Lig'de 25. Haftanın Perdesi Açılıyor
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor
maçıyla başlayacak.
Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.
1. Lig'de 25. haftanın maç programı şu şekilde:
Yarın:
19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)
9 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Giresunspor- Boluspor
(Giresun Atatürk
)
16.00 Adana
Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim
)
10 Mart Pazar:
13.30 Hatayspor- Eskişehirspor
(Antakya
Atatürk)
16.00 İstanbulspor- Altınordu
(Esenyurt Necmi Kadıoğlu
)
16.00 Balıkesirspor
Baltok- Adanaspor
(Balıkesir Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği- Altay
(Eryaman
)
11 Mart Pazartesi:
19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:46 Kaynak: AA
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