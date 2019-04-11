Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 29. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig'de 29. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'de 29. Haftanın Hakemleri Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta heyecanı yarın, 13, 14 ve 15 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

19.00 İstanbulspor - Osmanlıspor: Arda Kardeşler

13 Nisan Cumartesi

14.00 Hatayspor - Afjet Afyonspor: Volkan Bayarslan

19.30 Eskişehirspor - Birevim Elazığspor: Halil Umut Meler

19.30 Abalı Denizlispor - Boluspor: Mete Kalkavan

14 Nisan Pazar

14.00 Kardemir Karabükspor - Giresunspor: Burak Pakkan

16.30 Gençlerbirliği - Balıkesirspor Baltok: Alper Ulusoy

19.30 Gazişehir Gaziantep - Adanaspor: Atilla Karaoğlan

15 Nisan Pazartesi

19.00 Altınordu - Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:32 Kaynak: İHA
Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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