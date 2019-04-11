Spor Toto 1. Lig'de 29. Haftanın Hakemleri Belli Oldu
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:32 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta heyecanı yarın, 13, 14 ve 15 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
19.00 İstanbulspor - Osmanlıspor: Arda Kardeşler
13 Nisan Cumartesi
14.00 Hatayspor - Afjet Afyonspor: Volkan Bayarslan
19.30 Eskişehirspor - Birevim Elazığspor: Halil Umut Meler
19.30 Abalı Denizlispor - Boluspor: Mete Kalkavan
14 Nisan Pazar
14.00 Kardemir Karabükspor - Giresunspor: Burak Pakkan
16.30 Gençlerbirliği - Balıkesirspor Baltok: Alper Ulusoy
19.30 Gazişehir Gaziantep - Adanaspor: Atilla Karaoğlan
15 Nisan Pazartesi
19.00 Altınordu - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek - İSTANBUL
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