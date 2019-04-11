Spor Toto 1. Lig'de 29. Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.



Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta heyecanı yarın, 13, 14 ve 15 Nisan'da oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda görev alacak hakemler de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın



19.00 İstanbulspor - Osmanlıspor: Arda Kardeşler



13 Nisan Cumartesi



14.00 Hatayspor - Afjet Afyonspor: Volkan Bayarslan



19.30 Eskişehirspor - Birevim Elazığspor: Halil Umut Meler



19.30 Abalı Denizlispor - Boluspor: Mete Kalkavan



14 Nisan Pazar



14.00 Kardemir Karabükspor - Giresunspor: Burak Pakkan



16.30 Gençlerbirliği - Balıkesirspor Baltok: Alper Ulusoy



19.30 Gazişehir Gaziantep - Adanaspor: Atilla Karaoğlan



15 Nisan Pazartesi



19.00 Altınordu - Ümraniyespor: Kadir Sağlam



19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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