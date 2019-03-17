Spor Toto 1. Lig'de Deplasmanda Altay'a 4-0 Yenilen Kardemir Karabükspor'un Bitime 8 Hafta Kala...
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Altay'a 4-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Altay'a 4-0 yenilen Kardemir Karabükspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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