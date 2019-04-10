Spor Toto 1. Lig'de Erteleme Mesaisi

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor yarın karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile Ümraniyespor yarın karşı karşıya gelecek.



Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.



1. Lig'de 28. hafta sonunda, Adana Demirspor 44 puanla 8. sırada yer alırken, Ümraniyespor 46 puanla 6. basamakta bulunuyor.



Bu mücadele, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor ile oynadığı ilk karşılaşma nedeniyle ertelenmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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