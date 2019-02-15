Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Gözlemci Değişikliği

Spor Toto 1. Lig'de Gözlemci Değişikliği

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yapılacak Hatayspor-Adana Demirspor ve Altay-Boluspor maçlarının gözlemcilerinde değişikliğe gitti.

Spor Toto 1. Lig'de Gözlemci Değişikliği, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yapılacak Hatayspor- Adana Demirspor ve Altay- Boluspor maçlarının gözlemcilerinde değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, Kamil Abitoğlu ve Hakan Sivriservi'nin MHK üyeliğine atanması nedeniyle daha önce Spor Toto 1. Lig'de görevlendirildikleri maçların gözlemcilerinin değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak Hatayspor-Adana Demirspor maçında Kamil Abitoğlu'nun yerine Ziya Çetin'in görev alacağı bildirildi. Aynı gün yapılacak Altay-Boluspor karşılaşmasında ise Hakan Sivriservi'nin yerine Aytekin Durmaz'ın gözlemci olarak görev yapacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:44 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İçin Servet Yardımcı'nın İsmi Geçiyor TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 Mağlup Etti Jeremain Lens, Şenol Güneş'i Çıldırttı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 23:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Gözlemci Değişikliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]