Spor Toto 1. Lig'de Gözlemci Değişikliği
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yapılacak Hatayspor-Adana Demirspor ve Altay-Boluspor maçlarının gözlemcilerinde değişikliğe gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Merkez Hakem Kurulu
(MHK), Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında yapılacak Hatayspor- Adana Demirspor
ve Altay- Boluspor
maçlarının gözlemcilerinde değişikliğe gitti.
TFF'den yapılan açıklamada, Kamil Abitoğlu
ve Hakan Sivriservi'nin MHK üyeliğine atanması nedeniyle daha önce Spor Toto 1. Lig'de görevlendirildikleri maçların gözlemcilerinin değiştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak Hatayspor-Adana Demirspor maçında Kamil Abitoğlu'nun yerine Ziya Çetin'in görev alacağı bildirildi. Aynı gün yapılacak Altay-Boluspor karşılaşmasında ise Hakan Sivriservi'nin yerine Aytekin Durmaz'ın gözlemci olarak görev yapacağı kaydedildi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:44 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İçin Servet Yardımcı'nın İsmi Geçiyor
TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi
Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Jeremain Lens, Şenol Güneş'i Çıldırttı!