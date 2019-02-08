Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Gözler Başkent Derbisinde

Spor Toto 1. Lig'de Gözler Başkent Derbisinde

29 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası yarın Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne olacak.

Spor Toto 1. Lig'de Gözler Başkent Derbisinde, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası yarın Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasındaki başkent derbisine sahne olacak.

Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.

Erkan Sözeri yönetiminde sezona 8'de 8 yaparak başlayan ve devreyi 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarı ise düşüşe geçti.

Sezonun ikinci devresinde oynadığı üç maçı da kaybeden ve zirveyi Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği, Osmanlıspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Osmanlıspor 7 maçtır kazanıyor

Başkentin bir diğer temsilcisi Osmanlıspor ise teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Ligde son 7 maçını kazanan mor-sarılı ekip, galibiyet serisini başkent derbisinde de sürdürmeyi amaçlıyor.

Bu karşılaşma öncesi Gençlerbirliği 41 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 1-0 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:29 Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor
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