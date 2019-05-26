Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor

Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor

6 saat önce

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
30. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kaan Kanak'ın pasında topla buluşan Berk Yıldız, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
52. dakikada Hatayspor oyuncusu Diallo'nun ara pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Gür, topu ağlarla buluşturdu. Hakem Halil Umut Meler, VAR sistemi uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
60. dakikada ev sahibi ekip Hatayspor 1-1 beraberliği yakaladı. Mesut Çaytemel'in sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
65. dakikada Hatayspor 2-1 üstünlüğü yakaladı. Hamza Gür'ün ara pasında altıpas içinde topla buluşan Gökhan Karadeniz, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
90+3. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Berk Yıldız'ın ara pasında topla buluşan Adil Demirbağ'ın kaleye doğru gönderdiği top kaleci Akın'ın da müdahalesiyle filelere gitti: 2-2.
90+6. dakikada Hatayspor tekrar öne geçti. Soner'in soldan ortasında kale önünde Mirkan Aydın kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-2.
Adana'da 0-0 biten play-off yarı finalinin rövanşında rakibini 3-2 mağlup eden Hatayspor, adını play-off finaline yazdırdı. Hatayspor, finalde Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.
Spor Toto 1. Lig'de ilk finalist Hatayspor
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:51 Kaynak: AA
Adana Demirspor, Adana, Hatayspor, Spor
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