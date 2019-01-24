Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.
Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği
, başkentte Altınordu
'yu konuk edecek. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak iki maçla sona erecek.
Ligde 19. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Osmanlı) 26 Ocak
Cumartesi:
13.30 Denizlispor- Adana Demirspor
(Denizli Atatürk
)
13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor
(Bolu Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep
(Esenyurt Necmi Kadıoğlu
)
27 Ocak Pazar:
16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir
Atatürk)
19.00 Balıkesirspor
Baltok- Eskişehirspor
(Balıkesir Atatürk)
28 Ocak Pazartesi:
19.00 Kardemir Karabükspor- Hatayspor
(Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim
)