Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, başkentte Altınordu'yu konuk edecek. Hafta, 28 Ocak Pazartesi günü yapılacak iki maçla sona erecek.

Ligde 19. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Osmanlı)

26 Ocak Cumartesi:

13.30 Denizlispor- Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

27 Ocak Pazar:

16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)

19.00 Balıkesirspor Baltok- Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor- Hatayspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok Adana Demirspor: Vagner Love Yurt Dışına Gitmek İstiyor, Transferden Vazgeçtik

Yönetimin Çin'den Futbolcu Getirememesi, Fatih Terim'i Çılgına Çevirdi Borsa İstanbul Dünyanın En Fazla Kazandıran Piyasası Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:20:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]