Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi, yarın yapılacak İstanbulspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.

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Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi, yarın yapılacak İstanbulspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13 Nisan Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Eskişehir Yeni)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:06 Kaynak: AA
Spor
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