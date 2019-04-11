Spor Toto 1. Lig'de Perde Açılıyor
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi, yarın yapılacak İstanbulspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.
Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi, yarın yapılacak İstanbulspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:06 Kaynak: AA
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13 Nisan Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)
19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Eskişehir Yeni)
19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
14 Nisan Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)
19.00 Adana Demirspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
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