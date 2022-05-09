Spor Toto 1. Lig'de play-off ve küme düşme hattında heyecan arttı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında alınan sonuçların ardından play-off ve küme düşme hattında heyecan arttı.

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta geride kaldı. Ankaragücü ve Ümraniyespor'un geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkması sonrası gözler play-off oynayacak takımlara çevrilmişti. 3. sırada yer alan Bandırmaspor, Balıkesir derbisinde Balıkesirspor'u 5-1 ile geçerek puanını 58'e çıkardı. Haftaya 4. sırada giren İstanbulspor ise sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. 57 puanlı Erzurumspor, düşme hattından kurtulmak isteyen Gençlerbirliği ile karşılaşırken, Ankara ekibi mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı. Play-off için haftanın en kritik maçında Eyüpspor - Tuzlaspor ile karşılaştı. Son haftalarda başarılı sonuçlar alan Tuzla, Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 3-2 yenerek puanını 49'a çıkardı. Ligde son 2 haftaya girilirken, Eyüp 51 puanla 6. sırada yer alıyor. Samsunspor ise Boluspor'a deplasmanda 2-1 kaybederek, 47 puanda kaldı ve yarışta yara aldı.

DÜŞME HATTINDA YARIŞ KIZIŞTI!

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi haftalar önce kesinleşen Balıkesirspor'un ardından diğer 3 takım son 2 haftada belli olacak. 18 puanlı Menemenspor, Denizlispor'a 2-1 mağlup olurken, 38 puanda kaldı ve umutlarını azalttı. Ligde kalma yarışı veren 2 ekibin karşılaşmasında Kocaelispor, 1-0 öne geçtiği Altınordu maçından 1 puanla ayrıldı. 2-2 biten maç sonrası Kocaeli ekibi 41, Altınordu ise 42 puana yükseldi. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Bursaspor, şampiyon Ümraniyespor'u konuk etti. Gol düellosuna sahne olan maçta Bursaspor, sahadan 3-2'lik skorla 3 puanla ayrılırken, puanını 41 yaptı. Bu sezon 4 takımın ligden düşeceği Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken, düşme tehlikesi bulunan takım sayısının fazla olması heyecanı da arttırdı.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)