Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig'de Şampiyonluk Yarışı Nefes Kesiyor

Spor Toto 1. Lig'de Şampiyonluk Yarışı Nefes Kesiyor

47 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Osmanlıspor, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği arasındaki şampiyonluk mücadelesi, nefes kesiyor.

Spor Toto 1. Lig'de Şampiyonluk Yarışı Nefes Kesiyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi tamamlanırken, Osmanlıspor, Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği arasındaki şampiyonluk mücadelesi, nefes kesiyor.

Haftaya lider giren Abalı Denizlispor, sahasında en yakın takipçisi Osmanlıspor'u konuk etti. Başkent temsilcisi, deplasmandan 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak puanını 47'ye çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi. Osmanlıspor, bu sonuçla Abalı Denizlispor'un 14 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Ligin yeni lideri Osmanlıspor ise galibiyet serisini 10 maça yükseltti.

Gençlerbirliği toparlandı

Ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen ve devre arasına 41 puanla lider giren Gençlerbirliği, sezonun ikinci bölümünü kötü bir giriş yaptı.

İkinci yarıdaki ilk 4 maçından yenilgiyle ayrılan ve zirveyi kaptıran Ankara ekibi, 22. haftada Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenerek kötü gidişi sonlandırdı. 23. haftada en yakın takipçisi Ümraniyespor'u sahasında ağırlayan kırmızı-siyahlılar, rakibine 2-1 üstünlük kurarak rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı ve 47 puanla zirvenin ortağı oldu.

Play-off mücadelesi

Spor Toto 1. Lig'de zirvenin yanı sıra play-off mücadelesi de çok çekişmeli geçiyor.

Zirve yarışında yara alan ve 41 puana sahip Ümraniyespor, dördüncü, 40 puanı bulunan Hatayspor beşinci, 38 puanlı Altınordu ise altıncı sırada bulunuyor.

Play-off hattında yer alan Altınordu ile 11. basamaktaki Altay arasında 7 puanlık fark dikkati çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:22 Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor
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