Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Denizlispor
sahasında karşılaştığı Altınordu
'yu 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada orta saha yakınlarında yapılan pas hatasında topu kapan Recep Niyaz
yaptığı çalımla ceza alanı çizgisine kadar giderek topu yerden doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Erce iki hamlede topa güçlükle hakim olabildi.
18. dakikada Burak Çalık
yaptığı şık çalımlar ile geldiği ceza alanı çizgisi üzerinden çektiği sert şutta top kalecide kaldı.
20. dakikada ceza alanı yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Recep Niyaz'ın barajın yanından doğruda kaleye gönderdiği şutta kaleci erce topu uzanarak soldan kornere çeldi.
25. dakikada ceza alanı içerisine gönderilen pasta iki rakibinin arasında şut çekmeyi başaran Anıl'ın kaleye gönderdiği topu Stackhowiak kornere çıkardı.
31. dakikada Furkan'ın sağ kanattan ortasında Recep'in yaptığı vuruşta kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Burak şutu auta gitti.
35. dakikada ceza alanı içerisinde Recep Niyaz'ın çektiği sert şut üst direkten döndü.
50. dakikada ceza alanına gönderilen pasta topu önünde bulan Anıl Koç'un zor pozisyonda çektiği şut kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
60. dakikada Kerem Can
Akyüz'ün sol kanattan yaptığı ortada topa yükselen Mehmet Akyüz
'ün zor pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
64. dakikada Mbamba'nın pasına hareketlenerek önünün boş olmasını değerlendiren Burak Çalık ceza alanı içerisine kadar girdi. Ardından kaleci ile karşı karşıya kalan Çalık kaleci Erce'nin müdahalesinde zor pozisyonda yere düşerken dokunduğu top ağlara gitti. 1-0
90. dakikada kazanılan kontratakta 3 kişi ile Altınordu savunmasını hazırlıksız yakalayan Denizlispor'da, Recep Niyaz'ın ceza alanı içerisinde müsait pozisyonda yaptığı vuruş yerden farklı şekildi auta gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay
xx, Seyfettin Ünal
xx, Hasan Hüseyin
Tekik xx
Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural
x (Burak Altıparmak
dk. 77 x), İsmail Aissati
xx, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx, Burak Çalık xx (Seddar Karaman
dk. 90 ?), Furkan Şeker
xx, Kerem Can Akyüz x (Gökhan Süzen
dk. 78 x), Abdülkerim Bardakçı xx, Mbamba x
Yedekler: Asil Kaan
, Taha Can
, Oğuz Yılmaz
, Yunus Teke
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Yusuf Acer
xx, Hasan Hatipoğlu
xx, Murat Uçar
x (Atakan Üner dk. 78 x), Muhammed Mert xx, Sefa Yılmaz
xx, Kerim Alıcı
x, Okan Derici xx (Deniz Kılınç
dk. 45 x), Berkay Samancı
x (Alican Özfesli
dk. 78 x), Anıl Koç xx, Sinan Osmanoğlu
xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Oğulcan Ülgün, Ali Yaşar, Recep Yemişçi
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Burak Çalık (dk. 64) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mbamba, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural,Furkan Şeker, Stackhowiak (Denizlispor), Sefa, Kerim Alıcı (Altınordu) - DENİZLİ