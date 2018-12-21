Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 1 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası açılış maçında Denizlispor
, sahasında karşılaştığı İstanbulspor
'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
10. dakikada orta sahadan kazanılan topla ceza alanı çizgisinin yakınına kadar 2 rakibini çalımlarla geçen Burak Çalık
'ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta top direğin yanından az farkla auta gitti.
16. dakikada Ziya'nın ceza alanı içerisine yaptığı ortada müsait pozisyonda topa yükselen Mahmet'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
39. dakikada İstanbulspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu önünde buluna Ziya, ceza alanı içerisine kadar girdi. Pas vermek yerine şansını deneyen Ziya'nın kötü vuruşunda top savunmaya çarparak kaleci Muhammed'de kaldı.
42. dakikada orta sahadan kazandığı top ile ceza alanı içerisine düzgün bir orta yapan Clesio'nun vuruşunu hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top Denizlispor savunmasının müdahalesiyle taca gitti.
55. dakikada Ziya'nın sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Recep kafa vuruşu ile meşin yuvarlak fileler ile buluştu. 1-0
89. dakikada ceza alanı içerisinde uzaklaştırılmak istenen topu önünde bulunan Muhsün Yılmaz'ın sert şutu savunmadan kornere gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Burak Şeker
xx, Ali Tuna
xx, Ali Tuna xx,
Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural
xx, Ziya Alkurt xx (Burak Altıparmak
dk. 82 ?), İsmail Aissati
xx, Mehmet Akyüz
xx, Recep Niyaz
xx (Cihan Özkaymak dk. 86 ?), Burak Çalık xx (Tsidell dk. 78 x), Furkan Şeker
xx, Kerem Can
Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx
Yedekler: Asil Kaan
, Taha Can
, Cenk Güvenç
, Seddar Karaman
Teknik Direktör: Yücel İldiz
İstanbulspor: Muahmmed Alperen Uysal
xx, Wellington
xx, Ali Dere
xx (Muhammed Demirci
dk. 66 x), İbrahim Yılmaz
xx (İbrahim Halil
Çolak dk. 78 x), Onur Ergün
xx, Aldin Cajic x, Patrick xx, Tuncer Duhan Aksu
xx, Perovic x, Asım Hamzaçebi x (Muhsin dk. 73 x), Clesio xx
Yedekler: Umut Kaya, Muammer Sarıkaya
, Murat Duruer
, Barış Örücü
Teknik Direktör: Fatih
Tekke
Gol: Recep Niyaz (dk. 55) (Denizlispor)
Sarı kart: Muhammed Demirci (İstanbulspor) - DENİZLİ