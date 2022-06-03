Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı

03.06.2022 16:08

Hafta başında Altınordu Futbol Akademisi U19/18 Takımı oyuncularından Mustafa Kocabaş ile sözleşme imzalayan Kırmızı-lacivertli takım, bugün de Altınordu Futbol Akademisi U17 Takımı'nda forma giyen Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş ve iki genç oyuncunun yanı sıra sporcuların aileleri katıldı.

DAHA İYİ İMZALAR ATACAKLARINA İNANIYORUM

İki genç futbolcunun imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan'ı profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün iki tane genç oyuncumuza profesyonel imzayı attırmanın mutluluğuna eriştik. Onlardan büyük başarılar beklediğimizi kendileri de biliyor, daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum" dedi.

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş de "İki oyuncumuz da bugün mesleğin ilk imzalarını atıyorlar. Hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Profesyonel sözleşmeye imza atan Ege Arslan da "8 yıldır Altınordu forması giyiyorum. Bugün benim en mutlu günüm. Bundan sonra daha da fazla çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar gelişmemde, buraya gelmem de emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Furkan Emin Kaçmaz da "Bugüne kadar gelişimimizde büyük emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere bugüne kadar çalıştığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

...

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Altınordu, Futbol, Namet, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Rusya Dışişleri Bakanı: Wagner faaliyetlerine devam edecek
16:22 Şok gelişme! Sinan Engin: Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile hiç görüşmedi
16:18 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Wagner" mesajı: Faaliyetlerine devam edecekler
16:18 Fenerbahçe-Sergen Yalçın flörtünde sır perdesi aralandı! Gerçek bambaşka çıktı
16:05 Hadise'nin cesur tatil pozları sosyal medyada olay oldu
16:00 Hadise süper mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri alev emojisi yağdırdı
15:51 Gazeteci Merdan Yanardağ PKK/KCK açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı
15:49 Gazeteci Merdan Yanardağ terör örgütü propagandası suçlamasıyla gözaltına alındı
15:33 NATO Genel Sekreteri Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de bir araya geleceğini açıkladı
15:30 NATO Zirvesi öncesi Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 16:59:26. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement