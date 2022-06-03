Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş ve iki genç oyuncunun yanı sıra sporcuların aileleri katıldı.

DAHA İYİ İMZALAR ATACAKLARINA İNANIYORUM

İki genç futbolcunun imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Furkan Emin Kaçmaz ve Ege Arslan'ı profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün iki tane genç oyuncumuza profesyonel imzayı attırmanın mutluluğuna eriştik. Onlardan büyük başarılar beklediğimizi kendileri de biliyor, daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum" dedi.

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş de "İki oyuncumuz da bugün mesleğin ilk imzalarını atıyorlar. Hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Profesyonel sözleşmeye imza atan Ege Arslan da "8 yıldır Altınordu forması giyiyorum. Bugün benim en mutlu günüm. Bundan sonra daha da fazla çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar gelişmemde, buraya gelmem de emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Furkan Emin Kaçmaz da "Bugüne kadar gelişimimizde büyük emeği olan başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan olmak üzere bugüne kadar çalıştığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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