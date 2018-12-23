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Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Boluspor: 1

2 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 - Boluspor: 1, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta Eskişehirspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada organize gelişen Eskişehirspor'un atağında sol çaprazdan kaleyi gören Furgan Polat'ın şutu auta gitti.

31. dakikada sol çaprazdan içeri giren Cemali Sertel, Boluspor savunmasının ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Kutluhan Bilgiç, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada verilen penaltıyı gole çeviren Mehmet Feyzi Yıldırım, Eskişehirspor'u 1-0 öne geçirdi.

39. dakikada Özgür Can Özcan'ın kafayla aşırttığı topta sol çaprazdan vuruşu yapan Guido Koçer kaleyi bulamadı.

60. dakikada cepheden çalımlayarak getirdiği topta vuruşu yapan Guido Koçer'in şutu kaleci Ekrem'in müdahalesiyle kornere gitti.

62. dakikada Cemali'nin çizgiye inerek ceza sahası içine yerden sert kestiği ortaya kimse dokunamadı.

71. dakikada Mustafa Durak'ın sol kanattan ceza sahası yayına çıkardığı topta, Umut Gündoğan düzgün bir vuruşla fileleri sarstı. 1-1

78. dakikada Guido Koçer'in yaptığı vuruş kaleci Ekrem'den döndü. Dönen topta oluşan karambolde Eskişehirsporlu Talha Erdoğan, topu ceza sahası dışarısına uzaklaştırdı.

80. dakikada Fıratcan, sol çaprazdan topu içeri çekerek güzel bir vuruş yaptı. Top, kaleci Gökhan'ın müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Uygar Bebek, Hüsnü Emre Çelimli

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xxx, Semih Güler xxx, Tolga Yakut xxx, Alperen Kocabaş xx (Bedirhan Altunbaş dk. 66 x), Mehmet Feyzi Yıldırım xxx, Furgan Polat xx (Talha Erdoğan dk. 75 xx), Mehmet Özcan xxx, Mevlüt Çelik xxx, İbrahim Halil Öner xx (Metehan Altunbaş dk. 84 ?), Cemali Sertel xxx, Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Kaan Gül, Furkan Balaban, İsmail Oykun

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Mamadou Diarra xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Mustafa Durak dk. 65 xx), Chukwuma Emmanuel Akabueze xxx, İshak Çakmak xx, Ufuk Budak xx, Özgür Can Özcan x (Umut Gündoğan dk. 46 xxx), Daniel Svetoslavov Dimov xx, Guido Koçer xxx, Yusuf Emre Gültekin xx (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 83 ?), Hayrullah Bilazer x

Yedekler: Gökhan Köstereli, Berkay Tolga Dabanlı, Bilal Sebaihi, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 32) (Eskişehirspor), Umut Gündoğan (dk. 71) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Özgür Özcan, Emmanuel Akabueze, İshak Çakmak (Boluspor), Mevlüt Çelik (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:56 Kaynak: İHA

Eskişehir, Boluspor, Eskişehirspor, Spor
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