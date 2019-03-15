Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 2 - Altınordu: 4

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Altınordu'ya 4-2'lik skorla mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Altınordu'ya 4-2'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar



20. dakikada Milinkovic'in sol kanattan çevirdiği topta İbrahim Sissokko net bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0



24. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ çaprazda çizgiden çevirdiği topta penaltı noktasının üzerinden vuruşunu yapan Okan Derici durumu eşitledi. 1-1



43. dakikada Marko Milinkovic sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Vuruş açısı ararken son anda Altınordu savunmasının müdahalesiyle top tehlikeli alandan uzaklaştırıldı.



45. dakikada Serdar Deliktaş, atılan şut sonrası Eskişehirspor kalecisi Ekrem'den dönen topu tamamlayarak takımını öne geçirdi. 1-2



67. dakikada Serdar Deliktaş'ın pasında defansın arkasına sarkan Hüseyin Üner, Eskişehirspor kalecisi Ekrem'i de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 1-3



70. dakikada yine Serdar Deliktaş'ın pasında Kerim Alıcı önde yakalanan Eskişehirspor savunmasının arkasına sızarak farkı açtı. 1-4



77. dakikada Hakan Aslantaş'ın açtığı ortaya İbrahim Halil kafa vuruşunu yaptı. Kaleci son anda müdahale ederek topu çıkarttı. Dönen topu yine İbrahim Halil tamamladı. 2-4



Stat: Yeni Eskişehir



Hakemler: Mert Güzenge xx, Özgür Ertem xx, Erkan Akbulut xx



Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan x, İbrahim Sissokko x (İbrahim Halil Öner dk. 73 xx), Berkay Tolga Dabanlı xx, Kamal İssah xx, Marko Milinkovic xx, Alperen Kocabaş xx (Mete Kaan Demir dk. 57 x), Erdal Akdari x, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat x (Emre Güral dk. 46 xx), Hakan Aslantaş xx, Mehmet Özcan xx



Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Çoşkun, Kıvanç Karakaş, Ferhat Kiraz



Teknik Direktör: Fuat Çapa



Altınordu: Erce Kardeşler xx, Hasan Hatipoğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx (Hüseyin Üner dk. 63 xx), Oğulcan Ülgün xxx, Muhammed Mert xx, Kerim Alıcı xxx, Serdar Deliktaş xxx (Enes Kubat dk. 90 ?), Ali Yaşar xx, Okan Derici xx (Berkay Samancı dk. 61 xx), Anıl Koç xx, Sinan Osmanoğlu xx



Yedekler: Erhan Erentürk, David Deniz Kılınç, Alican Özfesli, Mehmet Enes Sığırcı



Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu



Goller: İbrahim Sissokko (dk. 20), İbrahim Halil (dk. 77) (Eskişehirspor), Okan Derici (dk. 24), Serdar Deliktaş (dk. 45), Hüseyin Üner (dk. 67), Kerim Alıcı (dk. 70) (Altınordu)



Sarı Kartlar: Kamal İssah, Erdal Akdari (Eskişehirspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu) - ESKİŞEHİR

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