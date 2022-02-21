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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1

21.02.2022 22:02
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, sahasında Menemenspor'u konuk etti. İlk yarısı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleden Eyüpspor 90+5. dakikada bulduğu golle 1 puan aldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada ceza sahasında Ahmet ile duvar pası yaptıktan sonra sol çaprazda topla buluşan Ba'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Dibba'nın sağ kanatta ceza sahasına yaptığı ortaya Oğulcan'ın penaltı noktası yakınlarından bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Batuhan soluna uzanarak topu tokatladı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Kehinde'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Batuhan, ceza sahası içindeki Jiakponna'yı gördü. Bu futbolcudan önce son anda savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

90+1. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kontrol edip ceza sahasına giren Kehinde, kaleciyi de çalımladı ancak Badji son anda müdahale ederek farkın 2'ye çıkmasını engelledi.

90+5. dakikada Menemen ceza sahasına doldurulan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa son olarak kafayla Yalçın vurdu ve top köşeden filelere gitti. 1-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Caner Ak xx, Murat Şener xx, Burak Cansız xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin xx, Mehmet xx (Mete Kaan dk. 73 x), Yalçın xxx, Mezague xxx, Popov x, Badji xxx, Timur x (Sekidika dk. 46 x), Ahmed x (Bekir dk. 63 x), Oğulcan x, Dibba x, Umut x

Yedekler: Emrullah, Buatu, Mikail, Enes Ersoy Öztürk, Enes Keskin, Demir, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Zafer Turan

Menemenspor: Batuhan xxx, Mahmut xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 46 xxx (Kerem Paykoç dk. 88 ?)), Oğuzhan Çapar xx, Seyfettin xxx, Emre Batuhan xxx, Cisse xxx, Himmet xxx, Ba xxx (Jiakponna dk. 82 ?), Abdullah xx (Emir dk. 70 x), Batuhan xx, Ahmet xx (Kehinde dk. 82 ?)

Yedekler: Murat, İsmail, Berkan İbrahim, Emre, Ubah

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Ba (dk. 23) (Menemenspor), Yalçın (dk. 90+5) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Yalçın (Eyüpspor), Emre Batuhan, Ba (Menemenspor)

(Uygar Aydın - Samet Yalçın - Bozhan Memiş/İHA)

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1

YORUMLAR
500
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Spor Toto, Eyüpspor, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Menemenspor: 1 - Son Dakika
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