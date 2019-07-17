Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak
Son Dakika Spor Haber

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak

3 saat önce

Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2019-2020 sezonu Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de yapılacak.
Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fikret Orman yayıncı kuruluşa seslendi: Sözleşme şartlarını yerine getirin Sakaryaspor'da Abdullah Ercan dönemi! Yıldız oyuncu Mesut Özil'in yeni tarzıyla dalga geçti Markasını tanıtan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo kaslarıyla şov yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:43:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]