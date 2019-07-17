Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi yarın yapılacak
3 saat önce
Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek.
Spor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:38 Kaynak: AA
Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol
Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2019-2020 sezonu Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de yapılacak.
Fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
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