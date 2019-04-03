Spor Toto 1.lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Afjet Afyonspor: 0

Spor Toto 1.Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep
sahasında konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
Spor Toto 1.Lig'de yoluna Süper Lig hedefiyle devam etmek isteyen Gazişehir Gaziantep ile ligde zor günler geçiren Afjet Afyonspor kaşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan zorlu maçı ev sahibi ekip Gökhan Alsan
'ın 85. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla üst üste dördüncü galibiyetini alan Gazişehir Gaziantep puanını 48'e çıkarırken, ligde zor günler geçiren Afyon ekibi ise 25 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
36. dakikada Igor'un sol kenardan yaptığı ortaya uçarak dokunan Sow
'un vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
71. dakikada Gazişehir'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa yükselen Ahmet Kesim
'in kafa vuruşu dışarı çıktı.
74. dakikada Gazişehir'li Igor ceza sahası dışından çok sert vurdu. Uzak
köşeye giden topu kaleci Soner son anda kornere çeldi.
83. dakikada Gazişehir Gaziantep penaltı kazandı.
85. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını gole çeviren Gökhan Alsan ev sahibi ekibi öne geçiriyor. 1-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Alper Çetin xx, Engin Erdem
xx, İlker Takpak
xx
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
xx, Oğuz Ceylan xx, Uğur Arslan
Kuru xx, Ahmet Kesim xx, Mehmet Erdem xxx, Segbefia xx, Gökhan Alsan xxx, Oğulcan Çağlayan
xx (dk. 59 Kenan Özer
x), Igor xx, Kerim Avcı
xx (dk. 73 Erhan Çelenk x), Sow xx (dk. 67 Poepon x)
Yedekler: Nihat, Yalçın Kılınç, Mücahit, Yusuf Cihat
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Afjet Afyonspor: Soner xx, Bayram Çetin
xx, Mehmet Güven xx (dk. 68 Onurcan Güler x), Metin Yüksel xx, Nazmi Candoğan xx, Uğur Akdemir
xx, Emre Öztürk xx, Aykut Uluç xx (dk. 88 Cenk Güvenç
?), Onur Ramazan xx (dk. 79 Bajram Ajeti x), Oltan
Karakullukçu xx, Gökhan Kardeş xx
Yedekler: Bekir Demircan, Türker, Musa, Taşkın İlter
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Gol: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Sow, Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep), Metin Yüksel, Onurcan Güler, Uğur Akdemir (Afjet Afyonspor) - GAZİANTEP