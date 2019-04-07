Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı Sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı Sonucu)

22 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı Sonucu), System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:03 Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Giresunspor, Spor
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