Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk Yarı Sonucu)
22 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. - GİRESUN
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:03 Kaynak: İHA
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı
Fenerbahçeli Oyunculardan Mete Kalkavan'a Penaltı Tepkisi
Beşiktaş'tan Ayrılıp Porto'ya Giden Pepe, Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti