Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Gençlerbirliği: 1

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği 'ne 1-0 mağlup oldu.Maçtan dakikalar5. dakikada sağ kanattan Ozan Can 'ın yakın kale direğine ortaladığı topa Muhammed Reis yükseldi. Kafa vuruşunda top Emrullah'da kaldı.27. dakikada Sessegnon duvar paslarıyla ceza sahasına kadar girdi. Ancak kalesini erken terk eden Kayacan tehlikenin daha fazla büyümesine izin vermedi.32. dakikada Gençlerbirliği bu kez sağ kanattan Gabriel ile etkili geldi. Bu oyuncunun yerden ortasına Stancu vuramadı, dönen pozisyonda Sessegnon'un şutunu Kayacan çıkardı.38. dakikada Çağlar'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan geri geldi. Hüsamettin bu kez dönen topa sert vurdu ancak bu şuttan sonuç gelmedi.44. dakikada Gençlerbirliği sol kanattan Stancu ile etkili geldi. Stancu'nun ceza sahasına ortaladığı topa Gabriel Matei ile Hüsamettin aynı anda yükseldi. Gabriel'in uzak direğe yolladığı kafa vuruşu çok az farkla yandan auta gitti.51. dakikada Nobre kaleyi tam cepheden gören noktadan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.74. dakikada Gençlerbirliği çok etkili geldi. Kayacan'ın önde olduğunu gören Alper Uludağ ceza sahası dışından aşırma bir vuruş denedi. Kayacan son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.86. dakikada Gençlerbirliği atağında sol kanatta top ile buluşan Stephane Sessegnon topu sağ kanata bulunan Yasin'e çıkardı. Yasin'in vuruşunda Giresunspor defansına çarpan top ağlarla buluştu. 0-1Stat: Giresun AtatürkHakemler: Halis Özkahya xx, Esat Sancaktar xx, Deniz Caner Özaral xxGiresunspor: Kayacan xx, Berkan xx, da Silva xx, Çağlar xx, Hüsamettin xx, Tevfik xx, Michel Landel xx, Ozan Can xx (Emre dk. 88 ?), Cristian Tanase xx, Muhammed xx (Volkan dk. 64 x), Abiola Dauda xx (Ba Adama dk. 53 xx)Yedekler: Anıl, Alperen, Orhan, MehmetGençlerbirliği: Emrullah xx, Erdem xx, Luccas Claro xx, Yıldırım xx, Alper xx, Yasin xx, Bekir xx (Berat dk. 82 ?), Stephane Sessegnon xx, Gabriel Matei xx (Deniz dk. 64 xx) Bogdan Stancu xx, Mert Nobre xxYedekler: Hakan, Ahmet, Halil İbrahim, Barış, RahmetullahGol: Yasin (dk. 86) (Gençlerbirliği)Sarı Kartlar: Ozan Can, Cristian Tanase (Giresunspor), Alper, Luccas Claro, Yıldırım,Bekir (Gençlerbirliği) - GİRESUN