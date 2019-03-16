Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

41 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ligin 26. haftasında İstanbulspor'u ağırladı.

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ligin 26. haftasında İstanbulspor'u ağırladı. Müsabakanın 90 dakikası 0-0 berabere bitti.

Maçtan dakikalar

35. dakikada Muhammed Enes'in sol çaprazdan sert şutunu Kayacan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

59. dakikada Giresunspor'da Skrbic ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

65. dakikada Enes solda Berkan'dan sıyrıldıktan sonra açısı çok dar olmasına rağmen kaleyi denedi. Kayacan iki hamlede topun sahibi oldu.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xx, Ata Yıldırım xx, Engin Erdem xx

Giresunspor: Kayacan xx, Aykut xx, Landel xx, Dauda xx (Skrbic dk. 46 ?), Muhammet xx (Bahadır dk. 89 ?), Tevfik xx, Volkan xx (Ba dk. 61 x), Renan xx, Çağlar xx, Berkan xx, Hüsamettin xx

Yedekler: Anıl, Ozan, Alperen, Mehmet

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

İstanbulspor: Muhammed Alper xx, Nascimento xx, Eslam xx, Muhsin xx, İbrahim xx, Onur xx, Uygar Mert xx (Muhammed Demirci dk. 69 x), Patrick Etego xx, Tuncer xx, Muhammed Enes xx (Ali Dere dk. 64 x), Halil xx (Aldın dk. 87 ?)

Yedekler: Umut, Ali Aytemur, Perovic, Görkem

Teknik Direktör: Fırat Gül

Kırmızı Kart: Skrbic (dk. 59) (Giresunspor),

Sarı Kartlar: Uygar Mert, Tuncer, Halil İbrahim (İstanbulspor) - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: İHA

Muhammed Enes, İstanbulspor, Giresunspor, Spor
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