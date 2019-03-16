Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - İstanbulspor: 0

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
ligin 26. haftasında İstanbulspor
'u ağırladı. Müsabakanın 90 dakikası 0-0 berabere bitti.
Maçtan dakikalar
35. dakikada Muhammed Enes
'in sol çaprazdan sert şutunu Kayacan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
59. dakikada Giresunspor'da Skrbic ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
65. dakikada Enes solda Berkan'dan sıyrıldıktan sonra açısı çok dar olmasına rağmen kaleyi denedi. Kayacan iki hamlede topun sahibi oldu.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker
xx, Ata Yıldırım xx, Engin Erdem
xx
Giresunspor: Kayacan xx, Aykut xx, Landel xx, Dauda xx (Skrbic dk. 46 ?), Muhammet xx (Bahadır dk. 89 ?), Tevfik xx, Volkan xx (Ba dk. 61 x), Renan xx, Çağlar xx, Berkan xx, Hüsamettin xx
Yedekler: Anıl, Ozan, Alperen, Mehmet
Teknik Direktör: Kemal Kılıç
İstanbulspor: Muhammed Alper xx, Nascimento xx, Eslam xx, Muhsin xx, İbrahim xx, Onur xx, Uygar Mert
xx (Muhammed Demirci
dk. 69 x), Patrick Etego xx, Tuncer xx, Muhammed Enes xx (Ali Dere
dk. 64 x), Halil xx (Aldın dk. 87 ?)
Yedekler: Umut, Ali Aytemur, Perovic, Görkem
Teknik Direktör: Fırat
Gül
Kırmızı Kart: Skrbic (dk. 59) (Giresunspor),
Sarı Kartlar: Uygar Mert, Tuncer, Halil İbrahim (İstanbulspor) - GİRESUN