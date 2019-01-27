Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor
sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:12 Kaynak: İHA
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