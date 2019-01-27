Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk Yarı Sonucu), System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

Giresunspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar Galatasaray'da Yeni Transfer Marcao Otoritelerden Tam Not Aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Ay Sonuna Kadar Transfer Yapacağız Denizlispor'da 7 Yıllık Liderlik Hasreti Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:14:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 - Osmanlıspor: 0 (İlk Yarı Sonucu)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]