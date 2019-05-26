Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı sonucu)
9 saat önce
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:22 Kaynak: İHA
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor
, Adana Demirspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. - HATAY
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