Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı sonucu)

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı sonucu)

9 saat önce

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Spor Toto 1. Lig: Hatayspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı sonucu), System.String[]
Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Hatayspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Adana ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:22 Kaynak: İHA
Adana Demirspor, Hatayspor, Adana, Spor
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