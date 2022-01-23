Eyüpspor - Bursaspor maçına kar engeli - Son Dakika

Yoğun kar yağışı altında başlayan Eyüpspor- Bursaspor maçı, müsabakanın 17. dakikasında yarıda kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor maçında olumsuz hava şartları karşılaşmaya engel oldu. Hakem Direnç Direnç Tonusluoğlu karşılaşmanın 17. dakikasında iki takım teknik direktörleri ile kısa bir toplantı yaptı. Yapılan görüşmenin ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girdi. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakaya tatil edildi.

Karşılaşmanın yarın 19.00'da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)