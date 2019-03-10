Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor
, sahasında Altınordu
'ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta, Muhsin Yıldırım
'ın vuruşunda kaleci topu üstten kornere çeldi.
17. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda herkesi geçen topa Etoga, altıpas içinde dokundu. Altınordu savunması, meşin yuvarlağı son anda kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
26. dakikada gelişen kontra atakta Sefa Yılmaz
'ın pasıyla hareketlenen Anıl Koç'un ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
48. dakikada sol kanattan yapılan ortada Cajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce son anda kornere çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mustafa Aydın
xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx
İstanbulspor: Alperen Uysal
xx, Bauque x (Eslem dk. 29 xx), Wellington
xx, Etoga xx, Duhan Aksu
xx (Barış Örücü dk. 59 x), Muhsin Yıldırım xx, Onur Ergün
xx, Ali Dere
xx, Cajic x (Perovic dk. 70 x), Halil İbrahim Sönmez xx, İbrahim Yılmaz
xx
Yedekler: Umut, Murat, Ali, Görkem
Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Kerim Alıcı
xx, Sinan Osmanoğlu
xx, Hasan Hatipoğlu
xx, Yusuf Acer
xx, Oğulcan Ülgün xx, Alican Özfesli
x (Mehmet Murat
dk. 46 xx), Muhammed Mert x (Berkay
dk. 80 ?), Hüseyin Atakan Üner x (Mehmet Enes dk. 46 x), Anıl Koç xx, Sefa Yılmaz xx
Yedekler: Erhan, Serdar, Okan, Recep
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Anıl Koç (dk. 26) (Altınordu)
Kırımızı kart: Yusuf Acer (dk. 38) (Altınordu)
Sarı kartlar: Sefa Yılmaz (Altınordu), Ali Dere (İstanbulspor) - İSTANBUL