Son Dakika Haberleri: Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1

28 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta, Muhsin Yıldırım'ın vuruşunda kaleci topu üstten kornere çeldi.

17. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda herkesi geçen topa Etoga, altıpas içinde dokundu. Altınordu savunması, meşin yuvarlağı son anda kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

26. dakikada gelişen kontra atakta Sefa Yılmaz'ın pasıyla hareketlenen Anıl Koç'un ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

48. dakikada sol kanattan yapılan ortada Cajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce son anda kornere çeldi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Aydın xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Bauque x (Eslem dk. 29 xx), Wellington xx, Etoga xx, Duhan Aksu xx (Barış Örücü dk. 59 x), Muhsin Yıldırım xx, Onur Ergün xx, Ali Dere xx, Cajic x (Perovic dk. 70 x), Halil İbrahim Sönmez xx, İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Umut, Murat, Ali, Görkem

Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Kerim Alıcı xx, Sinan Osmanoğlu xx, Hasan Hatipoğlu xx, Yusuf Acer xx, Oğulcan Ülgün xx, Alican Özfesli x (Mehmet Murat dk. 46 xx), Muhammed Mert x (Berkay dk. 80 ?), Hüseyin Atakan Üner x (Mehmet Enes dk. 46 x), Anıl Koç xx, Sefa Yılmaz xx

Yedekler: Erhan, Serdar, Okan, Recep

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Anıl Koç (dk. 26) (Altınordu)

Kırımızı kart: Yusuf Acer (dk. 38) (Altınordu)

Sarı kartlar: Sefa Yılmaz (Altınordu), Ali Dere (İstanbulspor) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:05 Kaynak: İHA

İstanbulspor, Altınordu, Spor
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